G7: Macron, necessario ampliare e rafforzare la lotta al terrorismo nel Sahel

- Durante la conferenza stampa tenuta a margine del G7 insieme al presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, e al cancelliere federale tedesco, Angela Merkel, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato l'intenzione di "allargare" e "rafforzare" l'attività internazionale nella lotta ai gruppi jihadisti nel Sahel per assicurare la sicurezza e la stabilità della regione. "Il nostro obiettivo è quello di cambiare scala e metodo", ha detto Macron. Da parte sua la Merkel ha sottolineato che la situazione non "smette di deteriorarsi nel Sahel". Nel corso del punto stampa è stata annunciata una nuova conferenza che si terrà entro la fine dell'anno per definire le modalità di un nuovo partenariato internazionale volto a rafforzare l'attività del G5 Sahel, il dispositivo militare congiunto tra Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritania e Ciad. "Oggi abbiamo lanciato questa iniziativa politica. Nelle prossime settimane vedremo chi vuole unirsi a questa iniziativa, i paesi del G5 Sahel dovranno dirci quali sono i loro bisogni più urgenti e la Francia e la Germania organizzeranno entro la fine dell'anno una conferenza che ci permetterà di adottare il programma di lavoro", ha dichiarato il cancelliere tedesco. "La Germania si sente molto coinvolta", ha poi aggiunto la Merkel.(Res)