Autonomia: Pd, preservare unità, solidarietà, qualità dei servizi (2)

- De Luca ha ribadito che "la Campania è disposta a ragionare sull’autonomia partendo dal presupposto che l’unità nazionale è sacra, perché l’Italia non è più l’Italia se la frantumiamo in una decina di pezzi. Siamo un insieme di storia, umanità e sacrificio. Autonomia significa capacità di decisione, qualità dei servizi garantiti ai cittadini, rapidità di intervento, possibilità per le imprese di liberarsi dalle lungaggini burocratiche. Bisogna rispettare gli equilibri costituzionali, il Parlamento non può essere espropriato e deve esserci solidarietà all’interno delle nostre comunità. Altrimenti siamo solo dei contabili”. (segue) (Com)