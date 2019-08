G7: fonti Ue, tensioni a fronte di proposta Usa di far tornare Mosca nel formato

- La cena di ieri sera tra i partecipanti al summit del G7 attualmente in corso a Biarritz, in Francia, sarebbe stata caratterizzata da “alcune tensioni” a fronte della questione relativa all’eventuale ritorno della Federazione Russa all’interno del gruppo. Lo ha dichiarato una fonte anonima vicina all’Unione europea, ripresa dai media internazionali. Stando alle sue affermazioni, la proposta di far rientrare la Russia nel formato avanzata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha avuto il sostegno degli altri leader presenti alla cena. (segue) (Res)