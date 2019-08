Donbass: Merkel, nuova riunione presidenti Formato Normandia nel prossimo futuro

- Le autorità di Germania e Francia vogliono organizzare una nuova riunione del Formato Normandia per la risoluzione della crisi in corso nel Donbass nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel, a margine del summit del G7 attualmente in corso nella città francese di Biarritz. “Una volta che saranno conclusi gli incontri a livello dei consiglieri e dei ministri degli Esteri, vogliamo organizzare una nuova riunione tra i presidenti delle potenze aderenti al Formato”, ha detto il capo del governo di Berlino, aggiungendo che la riunione si terrà a Parigi. (segue) (Res)