Africa: Al Sisi, nostro sviluppo non sarà completo senza raggiungimento parità di genere

- Le basi per uno sviluppo sostenibile del continente africano non saranno complete finché non verranno affrontati gli sforzi necessari per raggiungere la parità di genere. Lo ha dichiarato il presidente Abdel Fatah al Sisi intervenendo all’incontro di lavoro tra i paesi del G7, i capi di Stato di cinque paesi africani (Burkina Faso, Egitto, Ruanda, Senegal e Sud Africa) e cinque organizzazioni internazionali (Onu, Banca mondiale, Unione africana, Banca africana di sviluppo e Fondo monetario internazionale) organizzato nel quadro del summit iniziato ieri a Biarritz, sulla costa occidentale della Francia. Per Al Sisi, nonostante gli sforzi fatti in questi anni non è possibile raggiungere dei risultati senza fornire un ambiente adatto all’emancipazione delle donne africane tra cui la fornitura di fondi, l’accesso ai mercati internazionali e alle moderne tecnologie.(Cae)