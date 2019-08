Governo: Zingaretti, al lavoro per una svolta, non per costruire ultimatum

Roma, 25 ago 18:59 - (Agenzia Nova) - "Abbiamo un mandato sancito dalla direzione di dare vita a un governo di svolta e discontinuità per il futuro del Paese. Siamo al lavoro per un patto di governo, non per costruire ultimatum e contrapposizioni". Lo detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Nazareno. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata