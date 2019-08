Argentina: ministro Finanze Lacunza, tasso cambio con dollaro sopra valore equilibrio

- Il ministro delle Finanze dell’Argentina, Hernan Lacunza, ha dichiarato che il tasso di cambio reale tra peso e dollaro è al di sopra del valore di equilibrio e ha previsto per quest’anno un’inflazione simile a quella del 2018. Lacunza lo ha affermato in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano “La Nacion”. L’esponente del governo ha detto di aver ricevuto dal presidente, Mauricio Macri, il mandato di prendersi cura degli argentini e che per farlo serve innanzitutto “dare stabilità e sollievo”. “Il primo modo per dare stabilità è stabilire un modello di tasso di cambio stabile, perché quando il dollaro è molto instabile, l’ancora nominale viene persa e non ci sono prezzi di riferimento, non solo per i contratti di risparmio e investimento complessi, ma per le più basilari compravendite di prodotti”, ha spiegato. (segue) (Abu)