Argentina: ministro Finanze Lacunza, tasso cambio con dollaro sopra valore equilibrio (2)

- “Oggi la Banca centrale effettua una fluttuazione gestita e interviene quotidianamente secondo i suoi criteri. Concordiamo che questi livelli sono ragionevoli e l’eccessiva volatilità aggiunge fattori di incertezza gratuiti, che non sono indifferenti ma dannosi. Pertanto, riteniamo che questo sia il valore ragionevole. Non è un tasso di cambio fisso, ma cerchiamo di evitare inutili volatilità”, ha aggiunto. Quindi, riguardo all’inflazione, ha detto: “L’inflazione è stata del 47 per cento l’anno scorso e quest’anno avrà un livello simile. La media annuale finirà per essere simile”. Lacunza ha ribadito anche l’impegno per l’azzeramento del deficit. (segue) (Abu)