India-Regno Unito: incontro Modi-Johnson a Biarritz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è arrivato a Biarritz, in Francia, per partecipare come ospite al vertice del G7, su invito del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Il premier indiano interverrà alla sessione sull’ambiente, il clima, gli oceani e la trasformazione digitale. A margine, ha avuto un primo incontro bilaterale, con l’omologo del Regno Unito, Boris Johnson. “I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento delle relazioni bilaterali, tra l’altro nei settori del commercio e degli investimenti, della difesa e della sicurezza, della scienza e della tecnologia e dell’istruzione”, ha reso noto via Twitter il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Raveesh Kumar. (Frp)