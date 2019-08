Governo: Mulè (FI), spettacolo indegno su pelle degli italiani

- "Basta leggere i nobilissimi contenuti delle altissime 'interlocuzioni' diffuse dalle agenzie di stampa - e inutilmente smentite dai grillini - tra il segretario del Pd e il capo politico dei 5 stelle per avere l'esatta cifra della miseria del pastrocchio in preparazione sulla pelle degli italiani". Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "I due 'statisti' che fino a ieri si odiavano sono lì a decidere se il premier Conte in quota pentastellati pesi otto ministeri o dieci ministeri del Pd. È come il gioco delle figurine dei calciatori dove uno non vale uno, alla faccia dei poltronisti a 5 stelle. E vuoi mettere - aggiunge Mulè - il peso della poltrona del presidente del Consiglio? A gettare la maschera è il vicesegretario vicario del Pd, Andrea Orlando, che candidamente dichiara: 'Sono tre giorni che aspettiamo di parlare dei problemi del Paese mentre i 5 stelle parlano solo di poltrone'. È uno spettacolo degno di chi lo sta mettendo in scena, indegno per gli italiani", conclude Mulè.(Com)