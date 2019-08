Governo: Fratoianni (Si), bene appello Zingaretti per confronto immediato su programmi

- "Ho ascoltato Nicola Zingaretti e apprezzo l'appello rivolto al M5s e a noi per un confronto immediato sulle questioni e per verificare la possibilità di costruire subito una proposta per il paese. Ciascuno abbandoni preconcetti e posizioni precostituite". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra italiana. "Abbiamo tutti espresso in queste ore - prosegue il parlamentare di Leu - l'urgenza di rispondere alla crisi ambientale e alla crisi sociale che stanno mangiando l'Italia. Proviamo ad approfondire e a dare un seguito agli intenti. Incontriamoci", conclude Fratoianni.(Com)