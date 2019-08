Business news: Brasile, Banca centrale stima crescita del Pil nel 2019 allo 0,83 per cento

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane hanno rivisto al rialzo la stima di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2019, portandola allo 0,83 per cento. Il dato è contenuto nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 19 agosto. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. Il dato degli analisti intervistati dalla Bc coincide con quello della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), che lo scorso 1 agosto ha stimato la crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2019 allo 0,8 per cento e con quello presentato dal governo brasiliano, che lo scorso luglio ha ridotto le aspettative del Pil allo 0,81. La previsione è in linea anche con quella del Fondo monetario internazionale (Fmi) che per il 2019 ha previsto una crescita dello 0,8 per cento, e con quella della Confederazione nazionale dell'industria (Cni) che ha ridotto le aspettative di crescita del Pil allo 0,9 per cento. Il "Focus" della Bc ha ridotto la stima dell'inflazione al 3,71 per cento, inferiore rispetto al 3,76 per cento stimato nella settimana precedente. (Res)