Commercio: Ronzulli (FI), archiviare la Bolkestein, tutelare imprese balneari

- "Nella Giornata nazionale dei balneari, ribadiamo che è necessario uscire dall'equivoco e archiviare definitivamente la Bolkestein". Lo dichiara Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, che si è recata oggi in uno stabilimento balneare in compagnia del presidente del sindacato italiano balneari. "Questa è l'unica soluzione che da sempre, e non a giorni alterni, Forza Italia propone. Ci siamo battuti, anche con i colleghi Gasparri e Damiani, per le proroghe ma continueremo a chiedere in modo chiaro e coerente un'uscita definitiva dalla direttiva europea. Non ci possono essere compromessi o soluzioni diverse da quelle promesse - continua Ronzulli - abbiamo il dovere di tutelare le imprese fondamentali per il settore trainante dell' economia italiana, il turismo. Serve coraggio e serve subito, basta incertezza sul futuro di chi si prende cura delle nostre coste". A sua volta Antonio Capacchione, presidente del sindacato italiano balneari, ha ringraziato "tutte quelle forze politiche, come Forza Italia, che sono sempre a fianco dei balneari per la tutela di questo importante comparto dell'economia italiana. Ringrazio in modo particolare Licia Ronzulli qui con noi oggi, da sempre accanto ai lavoratori e alle famiglie che forniscono un servizio importante per il turismo italiano", ha detto Capacchione. (Rin)