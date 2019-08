Brasile: Amazzonia, sette governatori statali hanno chiesto intervento forze armate

- Un altro Stato brasiliano, il settimo, ha chiesto l’intervento delle forze armate per combattere gli incendi: quello di Amazonas, che si è aggiunto a Rondonia, Roraima, Pará, Tocantins, Acre e Mato Grosso. Venerdì il presidente, Jair Bolsonaro, ha emesso un decreto di tipo Glo (Garanzia di legge e ordine), previsto dalla Costituzione per consentire l’uso di risorse militari per finalità di ordine pubblico. Senza una richiesta ufficiale dei governatori, le forze armate possono operare solo nelle aree federali, aree protette e terre indigene. Il governatore di Amazonas, Wilson Lima, in una lettera alla presidenza ha scritto che il governo statale da solo non è in grado di intervenire, anche in previsione dell’aumento delle fonti di calore nei prossimi mesi. (segue) (Brb)