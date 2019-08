Brasile: Amazzonia, sette governatori statali hanno chiesto intervento forze armate (2)

- Lima ha avvertito che la situazione peggiora ogni giorno e mette a rischio la biodiversità della regione, con la distruzione della foresta e la morte degli animali, oltre a danneggiare la salute delle persone con il fumo. Il governatore ha aggiunto che le “risorse finanziarie, umane e materiali insufficienti” aggravano la situazione. I concetti sono gli stessi già espressi dal Consorzio interstatale per lo sviluppo sostenibile dell’Amazzonia legale, formato dai sette Stati che hanno già chiesto l’intervento delle forze armate più l’Amapá e il Maranhao, in una lettera a firma congiunta inviata ieri a Bolsonaro, per chiedere la cooperazione del governo federale e un incontro urgente per definire una strategia e coordinare l’azione contro l’emergenza roghi. (Brb)