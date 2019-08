Economia: delegazione iraniana a Minsk dal 22 settembre, focus su cooperazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione per la promozione del commercio dell’Iran (Tpo) invierà una delegazione a Minsk, capitale della Bielorussia, dal 23 settembre al 22 ottobre di quest’anno. Lo riferisce il quotidiano “Teheran Times”, aggiungendo che il viaggio della delegazione, composta da rappresentanti di governo e imprenditori privati, ha l’obiettivo di discutere il futuro della cooperazione bilaterale tra Iran e Bielorussia in vista della prossima, imminente riunione della commissione economica intergovernativa. Nello specifico, verranno esaminate le prospettive per un rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito industriale, agricolo, energetico e sanitario. (Res)