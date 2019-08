Goveno: fonti M5s, Di Maio non ha proposto ministeri-chive a Pd. Conte unico premier possibile

- Fonti M5s fanno sapere che "Luigi Di Maio non ha mai proposto al segretario Pd, Nicola Zingaretti, di lasciare al Partito democratico la maggior parte dei ministeri-chiave di un eventuale esecutivo". Lo sottolineano fonti dello staff di Di Maio che smentiscono così notizie circolate in queste ultime ore. "Non ci sono scambi o giochini da fare, aggiungiamo. Giuseppe Conte è l'unico nome, va riconosciuto il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo per il paese. Il M5s ha piena fiducia in lui", sostengono le stesse fonti. (Rin)