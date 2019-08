Governo: Zingaretti, italiani non capirebbero rimpastone ci vuole svolta programmatica

- Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a conclusione della prima giornata di lavoro sul programma del possibile governo con il M5s, ha detto che gli italiani "non capirebbero un rimpastone" perché serve una svolta programmatica. Sul nome del presidente del Consiglio, ha ribadito che per un "governo di svolta ci vuole una svolta anche nelle persone", ma non ha chiuso la porta al prosieguo delle trattative. "Troveremo una soluzione", ha detto Zingaretti. (Rin)