Governo: Zingaretti, discontinuità vuol dire anche cambio di nomi

- “Pensiamo che in un governo di svolta la discontinuità debba essere garantita anche da un cambio di persone. Sono convinto che si troverà una soluzione, e ci impegneremo per trovarla, visto che ancora non si è determinata”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti nella conferenza stampa al Nazareno. (Rer)