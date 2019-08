Argentina: ministro Finanze Lacunza, tasso cambio con dollaro sopra valore equilibrio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare delle Finanze non ha risposto in merito alla possibilità che vengano varate misure a sostegno di categorie specifiche, come i pensionati, sostenendo che non è positivo adottare singoli provvedimenti e che occorre definire un piano complessivo: “Non annunceremo misure isolate”, ha affermato. Lacunza, inoltre, ha parlato dell’accordo col Fondo monetario internazionale (Fmi), che ieri e oggi ha inviato una squadra a Buenos Aires per la revisione dei conti pubblici nell’ambito del programma di assistenza finanziaria di tipo “Stand By” da 57,1 miliardi di dollari. A suo parere non ci saranno problemi con l’erogazione di settembre, di 5,4 miliardi di dollari, perché “l’accordo è in vigore” e “non ci sono ragioni per cui non accada”. (Abu)