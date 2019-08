Canada-Usa: commercio bilaterale al centro colloquio Trudeau-Trump a Biarritz

- Il commercio bilaterale tra Canada e Stati Uniti e la situazione dell’economia globale sono stati gli argomenti al centro dell’incontro tra il primo ministro canadese, Justin Trudeau, e il presidente statunitense, Donald Trump, avvenuto oggi a margine del vertice del G7 che ha preso il via ieri a Biarritz, sulla costa occidentale della Francia. Secondo quanto riferiscono i media canadesi, sia Trump che Trudeau hanno elogiato l’accordo commerciale Stati Uniti-Messico-Canada (Usmca). Trudeau ha osservato che l’intesa è guardata con interesse anche da altre democrazie. Il colloquio con Trump è stato l’incontro più importante tenuto da Trudeau che potrebbe sfruttare i benefici derivanti dall’accordo commerciale con Washington alle elezioni federali che si terranno il prossimo 21 ottobre. "Abbiamo un accordo che fa bene ai nostri lavoratori, fa bene ai nostri cittadini, fa bene alla classe media”, ha sottolineato il premier canadese. Ieri Trudeau ha avuto un colloquio bilaterale con l’omologo britannico Boris Johnson con il quale ha concordato di riunire quanto prima i funzionari dei due paesi per concludere un accordo commerciale temporaneo per consentire il proseguimento degli scambi dopo l’eventuale uscita di Londra dall’Unione Europea.(Res)