Governo: Bernini (Fi), Conte premier quattrostagioni, per credibilità voltare pagina

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma che "secondo Conte, il premier quattrostagioni che ora si propone per il governo col Pd, l'Italia è un grande paese, che gode di credibilità e prestigio internazionale, e dobbiamo fare di tutto perché rimanga tale. Ora, che l'Italia sia un grande paese è assolutamente vero - continua Bernini - ma in quanto a credibilità e prestigio internazionale i danni fatti dal governo gialloverde sono irreparabili, basti leggere i report del Fondo monetario secondo cui siamo diventati il principale elemento di contagio per l'economia globale. Per cui l'unico modo per riconquistare il posto che ci spetta è voltare rapidamente pagina e restituire la parola agli italiani", conclude Bernini. (Com)