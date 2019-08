Fd'I: Santanchè, silenzio da femministe su oscenità contro Giorgia Meloni

- "Uno degli assassini di Moro, e dei ragazzi della scorta, vomita oscenità su Giorgia Meloni, unico leader donna in Italia. Non sento le urla delle femministe, nessuna solidarietà, nessuna indignazione. Pensa se fosse successo a una di sinistra... Che schifo, che vergogna". Lo scrive su Twitter la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè. Le oscenità su Giorgia Meloni alle quali fa riferimento Daniela Santanchè sono quelle rivolte sui social da Raimondo Etro, 62 anni, condannato nel 1996 a 24 anni e 6 mesi per concorso nel sequestro e nell’omicidio di Aldo Moro e nell’assassinio della sua scorta. Giorgia Meloni ha già annunciato querela contro Etro che, in uno dei suoi ultimi post, aveva allegato una foto della Meloni ai tempi della gravidanza con un commento offensivo a sfondo sessuale. "Invece di passare il resto dei suoi giorni dentro una cella a vergognarsi – ha scritto Giorgia Meloni Facebook – questo mezzo uomo passa le sue giornate comodamente a casa, mantenuto da voi con il reddito di cittadinanza, a insultare di qua e di là. Io sono il suo bersaglio preferito, e siccome mi sono stufata ho deciso di querelarlo“. (Rin)