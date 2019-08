Maltempo: nubifragio a Roma, sottopasso Appia chiuso e alberi caduti a Tor di Quinto

- Disagi in gran parte della Capitale a causa del violento nubifragio iniziato intorno alle ore 15. Allagamenti, alberi caduti e rallentamenti alla circolazione veicolare sono segnalati in particolare nel quadrante nord della città e nei pressi di via Appia Nuova. Proprio qui è stato chiuso al traffico a causa di un allagamento il sottopasso per Ciampino. A viale di Tor di Quinto, all’altezza del civico 119, sono invece segnalate possibili difficoltà di circolazione a causa della presenza di alberi sulla carreggiata, fra cui uno di grandi dimensioni che ostruisce completamente la strada. (Rer)