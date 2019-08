Governo: Savino (FI), M5s alza posta come nel mercato vacche

- Per la deputata di Forza Italia, Elvira Savino, i cinquestelle continuano ad alzare la posta come "al mercato delle vacche". Se fossero stati altri partiti a comportarsi così, "a perseguire la politica dei due forni, a contrattare sia con la destra che con la sinistra, i grillini avrebbero parlato di compravendita di parlamentari perché far entrare in maggioranza senatori e deputati del Pd che all’inizio della legislatura erano all’opposizione che cos’è se non un ribaltone? Stiamo assistendo - afferma Elvira Savino - ad uno spettacolo desolante, dove tutti sono disposti a perdere finanche la faccia pur di non perdere il potere. L’unica persona seria e responsabile si è dimostrata ancora una volta il presidente Berlusconi, davvero un gigante dinanzi a questo calderone di nani politici”, conclude Savino. (Rin)