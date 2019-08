Energia: gas naturale tra i principali motori dell’economia dell’Oman

- Il gas naturale sta divenendo uno dei principali motori della crescita economica dell’Oman, grazie agli importanti investimenti avvenuti negli ultimi anni che hanno consentito un aumento della produzione. È quanto riferisce un rapporto della Banca centrale dell’Oman. La produzione di gas naturale dell'Oman è aumentata del 12,5 per cento a 43.750 milioni di metri cubi nel 2018 a fronte di riserve stimate in 25 mila miliardi di piedi distribuite in 22 giacimenti. Circa il 54 per cento delle riserve provate è gestito dalla Petroleum Development Oman (Dop), seguito da BP Khazzan e Ghazeer con circa il 41 per cento, mentre il restante è gestito da altre società. "Il gas naturale sta emergendo come un attore significativo nell'economia dell'Oman, in particolare con Khazzan-I che sta arrivando a pieno regime", ha riferito la Banca centrale nel suo rapporto. Inoltre, secondo l’istituto di credito centrale del sultanato, la Dolphin Energy Company ha contribuito alla disponibilità di gas in Oman importando 5,4 milioni di metri cubi di gas al giorno. (segue) (Res)