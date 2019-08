Energia: gas naturale tra i principali motori dell’economia dell’Oman (2)

- A seguito dell'aumento della produzione di gas, le esportazioni totali di gas naturale liquefatto (Gnl) hanno registrato anche un balzo significativo del 19 per cento a 10,2 milioni di tonnellate nel 2018 rispetto alle 8,6 milioni di tonnellate dell'anno precedente. Lo scorso anno Oman Lng ha esportato 6,9 milioni di tonnellate, mentre 3,3 milioni di tonnellate sono state esportati da Qalhat Lng. L'esportazione di condensa di gas è stata pari a 0,239 milioni di tonnellate. “I nuovi progetti nel settore petrolifero e del gas restano fondamentali per mantenere l'attuale livello di produzione. Pertanto, l’Oman ha investito e collaborato con aziende e operatori del settore per nuovi progetti nel settore petrolifero e del gas", ha osservato la Banca centrale dell’Oman. (segue) (Res)