Energia: gas naturale tra i principali motori dell’economia dell’Oman (3)

- Nel rapporto la Banca centrale indica che durante il 2019 sono stati fatti importanti progressi nei progetti attualmente in corso, in particolare i due gestiti dalla Dop di Rabab Harweel Integrated e Yibal Khuff. Inoltre la Banca centrale ha riferito che la seconda fase dei progetti Saih Nihayda e Kauther è stata avviata nel 2018, mentre Occidental Oman ha firmato un nuovo accordo di esplorazione e condivisione della produzione nel Blocco 72. Secondo la Banca centrale anche la seconda fase del giacimento di Khazzan ha fatto buoni progressi e si prevede che entrerà in funzione nel 2021, fornendo ulteriori 0,5 miliardi di piedi cubi di gas al giorno. L’istituto di credito centrale ha inoltre affermato che Oman Lng ha avviato un nuovo progetto che fornirà elettricità ad alta efficienza necessaria per lo sviluppo degli impianto di Gnl. Inoltre, la stessa società sta aumentando la sua capacità attraverso un progetto di “debottelencking”, attualmente in fase di progettazione, che implica l’identificazione di aree e apparecchiature specifiche in impianti petroliferi e di gas che limitano il flusso di prodotto e la loro ottimizzazione per aumentare la capacità complessiva degli impianti. Il rapporto annuale della Banca centrale ha inoltre sottolineato che CC Energy Development ha completato l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'avvio della fase 2 dell'impianto di Ulfa con una capacità di produzione pari a 11mila barili di petrolio equivalente al giorno. La fase 3 di Ulfa amplierà la centrale di trasformazione a una capacità di 20mila barili di petrolio equivalente al giorno. (Res)