Roma: Raggi, finiti i tempi di parentopoli: ora conta il merito

- "Finiti i tempi di parentopoli e delle attese infinite per chi ha vinto un concorso pubblico. La legalità e il rilancio passano attraverso concorsi e procedure regolari. E ora a Roma conta finalmente il merito”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, allegando sulla sua pagina Facebook un messaggio in cui lo scorso 23 agosto l’assessore al Personale, Antonio De Santis, rivendicava quanto fatto all’amministrazione comunale in materia di assunzioni trasparenti e gestione del personale. (Rer)