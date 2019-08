G7: Macron, pronti ad annullare digital tax in presenza di un accordo a livello dell’Ocse

- La Francia è pronta ad annullare la “digital tax” approvata lo scorso mese dal parlamento di Parigi, ma è necessario elaborare una tassazione internazionale per le imprese che appartengono all’area dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, a margine del summit del G7 attualmente in corso nella città costiera di Biarritz. “Non vogliamo mantenere la tassa: sarebbe molto meglio averne una di carattere internazionale”, ha aggiunto il capo dello Stato francese, definendo “molto imperfetta” la misura applicata dal governo di Parigi. (Res)