Governo: il Pd riunito per definire il "programma di svolta", ma resta il nodo del premier (2)

- Dopo la telefonata tra Di Maio e Zingaretti, fonti del M5s hanno fatto sapere che "nessun confronto è possibile davanti ai veti, come quello che continua ad arrivare sul premier Giuseppe Conte. Se non si sciolgono i veti e non otteniamo le garanzie adeguate per il paese, diventa tutto molto difficile". Le stesse fonti hanno aggiunto che "per il Movimento la lealtà a Giuseppe Conte non si discute, a lui riconosciamo le grandissime capacità dimostrate da premier, dire di no a Conte per trovare altri nomi figli di strategie politiche, significa indebolire il paese. Non vorremmo che fosse una scusa per tornare al voto. In tal caso Zingaretti e i suoi devono essere chiari". A loro volta, fonti Pd hanno fatto sapere che nella telefonata con Luigi Di Maio il segretario del Pd ha "ribadito il no a Conte", in coerenza con la "discontinuità invocata anche subito dopo le consultazioni al Quirinale con il capo dello Stato" e hanno riferito di un "malessere" del Nazareno di fronte ai "continui ultimatum" lanciati dal M5s. Roberto Morassut, componente della segreteria del Pd, entrando al Nazareno per la riunione dei "tavoli" programmatici, ha detto che "per fare un nuovo governo serve una svolta nel programma e nei nomi e non un semplice pit stop". Su tutta la trattativa Pd-M5s è calato, così, un clima di grande incertezza. (Rin)