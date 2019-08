Turkmenistan: Ashgabat, 29-31 agosto conferenza internazionale su industria edile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza internazionale Turkmengurlushyk-2019 per lo sviluppo dell’industria edile si svolgerà nelle giornate del 29-31 agosto ad Ashgabat, in Turkmenistan. Lo ha annunciato oggi la Camera di commercio e dell’industria del paese centrasiatico. Stando alle informazioni diffuse, all’organizzazione dell’evento, a cui parteciperanno più di 140 aziende provenienti da Russia, Francia, Germania, Austria, Cina, Turchia e Corea del Sud, hanno contribuito anche il ministero delle Costruzioni turkmeno e la società statale Turkmen Highways. Secondo quanto si apprende dai media centrasiatici, inoltre, gli eventi in agenda si concentreranno sulla discussione di nuovi possibili prodotti, e sulla loro successiva commercializzazione sui mercati internazionali. (Res)