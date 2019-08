G7: fonti Eliseo, ministro Zarif a Biarritz per riunione franco-iraniana

- Fonti dell'Eliseo hanno fatto sapere che l'incontro tra il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Jawad Zarif e l’omologo francese, Jean-Yves Le Drian, avvenuto al G7 attualmente in corso a Biarritz è "una riunione franco-iraniana" e che il responsabile della diplomazia di Teheran non è stato invitato al vertice. Le fonti della presidenza francese hanno inoltre indicato che "a questo stadio" non è previsto nessun incontro tra la delegazione statunitense e il ministro Zarif. La notizia dell’arrivo di Zarif a Biarritz è stata annunciata dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Seyyed Abbas Mousavi, che in una nota su Twitter ha riferito che la visita avviene nel solco delle consultazioni tenute lo scorso 23 agosto con il presidente francese Emmanuel Macron e il responsabile della diplomazia francese Le Drian. Mousavi ha riferito che non vi saranno incontri o trattative con la delegazione statunitense durante la visita. Il portavoce ha del ministero degli Esteri iraniano ha inoltre aggiunto che dopo la breve visita a Biarritz tornerà a Teheran per poi ripartire alla volta di Pechino. (segue) (Res)