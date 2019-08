G7: fonti Eliseo, ministro Zarif a Biarritz per riunione franco-iraniana (3)

- Lo scorso 23 agosto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo. In un’intervista rilasciata all’emittente francese “France 24” dopo l’incontro con Macron, il responsabile della diplomazia iraniana ha dichiarato che vi sono “buone proposte per salvare l'accordo sul nucleare”. "Oggi, continuiamo a discutere con Emmanuel Macron", ha dichiarato. Secondo il ministro, si stanno muovendo "nella giusta direzione su come l'Europa possa attuare i propri impegni relativi all'accordo nucleare". Zarif ha osservato che il paese “è in una guerra economica”, sottolineando che “la comunità internazionale dovrebbe opporsi alla politica di massima pressione adottata con gli Stati Uniti”. "Gli iraniani – ha aggiunto - non commerciano sotto minaccia". Teheran minaccia di ritirarsi a sua volta dall’accordo se l'Europa non riuscirà a salvare l'intesa. "L'Iran ha il diritto di agire, queste misure sono reversibili nel giro di poche ore, non in pochi giorni, a seconda degli impegni assunti dagli europei", ha affermato il responsabile della diplomazia iraniana. Lo scorso primo agosto, Zarif è stato sottoposto a sanzioni da parte degli Stati Uniti, misura che è giunta poco dopo che il ministro degli Affari esteri si è rifiutato di recarsi a Washington per colloqui con i vertici Usa. (Res)