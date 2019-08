Milano: nel week end quasi 4mila accessi a piscine e centri balneari

- Milanosport annuncia in una nota che nel weekend del 24 e 25 agosto sono stati registrati complessivamente 3893 accessi ai propri centri balneari e alle piscine scoperte. Per quanto riguarda i centri balneari, l'Argelati ha registrato 398 ingressi, il Lido, 949 e il Romano 1433. Gli accessi alle piscine scoperte sono invece stati 344 alla Cardellino, 375 alla Sant'Abbondio e 394 alla Saini. Milanosport segnala che i dati degli accessi della giornata di domenica sono registrati tra le ore 10 e le ore 16.30. (Com)