Energia: Ucraina, memorandum con canadese Cameco per fornitura combustibili nucleari

- La società statale ucraina per la produzione di energia nucleare Energoatom ha firmato un memorandum d’intesa con la compagnia canadese Cameco nel quadro di un programma teso a diversificare le forniture di combustibile nucleare. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Unian”, aggiungendo che l’accordo prevede l’avvio di una cooperazione tra le due aziende nel campo della fornitura e della produzione di uranio e combustibili nucleari. “L’intesa si inserisce perfettamente nel quadro delle raccomandazioni fornite dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, secondo la quale sarebbe necessario dotarsi di almeno due fornitori di combustibile nucleare”, si legge in una nota di Energoatom. (Res)