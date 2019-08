Governo: Bernini (Fi), renziani folgorati sulla via di Grillo

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma che "è davvero imbarazzante lo zelo con cui autorevoli parlamentari renziani si affannano a chiedere al Pd una resa senza condizioni al Movimento cinquestelle: niente veti su Conte, via libera al taglio immediato dei parlamentari anche se, lo ha detto lo stesso Renzi, fatto così è sbagliato, e niente indugi sulla sottoscrizione dei dieci punti programmatici presentati da Di Maio. Così gli esponenti dell'ala cosiddetta riformista del Pd sono diventati da un giorno all'altro la quinta colonna del populismo grillino, con una prece sulla coerenza e su un anno intero passato a scandire senza di me", conclude Bernini. (Com)