G7: Conte, Italia aumenterà contributi a Fondo globale lotta Aids, tubercolosi e malaria

- L'Italia aumenterà il suo contributo al Fondo globale per la lotta ad Aids, tubercolosi e malaria per il periodo 2020-2022. Lo ha riferito il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, in un messaggio su Twitter. “Ridurre le diseguaglianze, rafforzare i sistemi sanitari dei paesi in via di sviluppo e porre fine alle epidemie sono priorità che dobbiamo perseguire al G7 di Biarritz", ha sottolineato Conte che da ieri si trova nella città francese di Biarritz per prendere parte al vertice del G7 ospitato dalla Francia. Rilanciando il messaggio di Conte, il Fondo globale per la lotta ad Aids, tubercolosi e malaria ha ringraziato l'Italia per il suo impegno.(Res)