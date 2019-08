Giappone-Usa: commercio, Abe e Trump annunciano “accordo di massima”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno avuto un colloquio bilaterale oggi a Biarritz, in Francia, a margine del vertice del G7, al termine del quale hanno annunciato il raggiungimento di un accordo di massima sul commercio. “È una transazione molto grande. Miliardi e miliardi di dollari. Coinvolge l’agricoltura, coinvolge il commercio elettronico. Coinvolge molte cose. In linea di principio abbiamo concordato”, ha detto Trump. Abe ha confermato che i due paesi hanno “raggiunto con successo un consenso” dopo mesi di “intense” trattative. Entrambi i leader hanno auspicato la firma a settembre, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il premier giapponese, tuttavia, ha ammesso che c’è ancora del lavoro da svolgere. (segue) (Frp)