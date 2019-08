Governo: Sinistra italiana chiede a Pd e M5s di "allargare la discussione"

- La Direzione nazionale di Sinistra Italiana ha approvato documento in cinque punti in cui chiede a Pd e M5s di "allargare la discussione anche alla sinistra". Il documento, approvato con 60 voti favorevoli e un voto contrario, sottolinea che "la crisi del governo giallo-nero offre alla politica italiana la possibilità di mettere in campo una vera svolta. Transizione ecologica, giustizia sociale, questione generazionale: questi devono essere i tre grandi assi su cui innestare il possibile prosieguo della legislatura. Possiamo andare oltre le finte emergenze e l'odio come motore di consenso, possiamo metterci alle spalle la quotidiana aggressione allo stato di diritto e alle garanzie democratiche", è scritto nel documento."Possiamo farlo attraverso il voto o con un limpido accordo in Parlamento fra sinistra, Pd e M5s - prosegue il documento di Si - se queste ultime due forze sapranno cambiare per superare i gravi errori degli ultimi anni. Gli eventi di queste ultime ore ci fanno essere ottimisti. Pd e M5s hanno iniziato ad incontrarsi con un'agenda che sembra chiudere tanto con il renzismo, quanto con Salvini. Ora è il momento che la discussione si allarghi anche alla sinistra. Noi riteniamo infatti di avere le idee e le persone giuste per rappresentare il cambiamento necessario e vogliamo metterle in campo già nelle prossime ore", afferma la Direzione di Sinistra italiana che "dà mandato a Loredana De Petris e Nicola Fratoianni di rappresentare il partito nella fase politica che si apre, fino alla definizione della crisi di governo."(Rin)