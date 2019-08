Africa: presidente egiziano coordina incontro leader continente presenti a G7 Biarritz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato egiziano Abdel Fattah al Sisi ha avuto oggi un incontro a margine del G7 in corso nella città francese di Biarritz con gli omologhi di Ruanda, Senegal, Sudafrica, Burkina Faso, rispettivamente Paul Kagame, Macky Sall, Cyril Ramaphosa, Roch Marc Christian Kaboré e il presidente della Commissione dell’Unione africana Moussa Faki. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza egiziana. Durante la riunione è stato discusso il coordinamento delle posizioni dei leader africani in vista degli incontri formato G7–Africa in programma a Biarritz. Secondo quanto si legge nella nota della presidenza egiziana, Al Sisi ha chiarito che il suo obiettivo è quello di coordinare con gli altri leader africani i messaggi che verranno presentati, in modo che i paesi dell’Africa possano “parlare con un’unica voce, per trasmettere un messaggio forte sulle sfide del continente e i modi per affrontarle”. Il presidente ha sottolineato l'importanza di porre l’accento sulle relazioni tra il continente e i suoi partner internazionali, osservando come il partenariato sia basato su uguaglianza e raggiungimento degli interessi comuni di entrambe le parti- A Sisi ha sottolineato l'importanza di evidenziare le priorità di sviluppo dei paesi africani tra cui la lotta contro la povertà, ai cambiamenti climatici, alle malattie endemiche, il sostegno ai giovani, l’emancipazione femminile e altre questioni, tra cui il raggiungimento dello sviluppo e il mantenimento della sicurezza e della stabilità e la focalizzazione sugli obiettivi contenuti nell'Agenda africana per lo sviluppo 2063.(Cae)