Alitalia: Montino (sindaco Fiumicino), azienda vivacchia e rischia gravissima crisi (3)

- "Serve una stretta definitiva sulla cordata che si è proposta per il salvataggio di Alitalia. Bisogna portare avanti un'adeguata azione su Delta per implementare e consolidare l'alleanza e si deve chiudere, immediatamente, un'ipotesi di piano industriale con gli operatori e i partner più affidabili che si sono fatti avanti. Entro settembre - incalza il primo cittadino - serve un serio piano di rilancio: non si può aspettare oltre. E nessuno pensi di cogliere l'occasione per svendere l’azienda". "La crisi di governo in atto non può bloccare la risoluzione delle crisi aziendali, perché le aziende operano anche in tempo di instabilità politica. Tra queste, anche Alitalia. E per noi sarebbe insopportabile un'ulteriore crisi che coinvolgerebbe 12 mila persone di cui circa la metà, tra diretto e indotto, gravitano sul territorio di Fiumicino. Il governo - conclude - faccia i passi necessari per procedere velocemente alla risoluzione". (Com)