Governo: fonti, Di Maio a Zingaretti, unico nome premier è Conte

- Ci sarebbe stato questa mattina un contatto telefonico tra il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. A quanto si apprende, Di Maio avrebbe ribadito la posizione già illustrata a Zingaretti durante la cena a tu per tu di venerdì sera: il M5s è "leale a Conte" che resta per Di Maio "l'unico nome" come premier di un nuovo eventuale governo. (Rin)