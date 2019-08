Governo: Meloni, Fratelli d'Italia in piazza con petizione per elezioni subito

- "Fratelli d'Italia in piazza contro i governi di inciucio! Anche oggi siamo in diverse piazze italiane per permettere ai cittadini di firmare la nostra petizione per chiedere elezioni subito". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fd'I, Giorgia Meloni. Il leader di Fd'I ha anche pubblicato sui social la foto dell'iniziativa che il partito ha organizzato oggi a Civitanova Marche, una tra le tante organizzate su tutto il territorio nazionale per raccogliere le firme a sostengo della petizione popolare con cui si chiede il ritorno al voto. (Com)