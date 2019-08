Sicurezza: Sibilia (M5s), non abbasseremo la guardia

- "È patetico continuare a sostenere che un governo diverso da quello attuale aumenterebbe i problemi dei poliziotti e ridurrebbe la sicurezza dei cittadini". Lo afferma il sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia. "La strategia della tensione non funziona: è ridicolo fare politica sostenendo che tutto cambia se non c'è qualche nome preciso al governo. D'altronde, se c'erano tali preoccupazioni e paure sulle sorti della sicurezza in Italia - continua Sibilia - come mai si è preferito sfiduciare l'attuale esecutivo invece che continuare a lavorare? I programmi restano, così come l'attenzione per le forze dell'ordine e la sicurezza del paese, punti fondamentali nell'azione politica del Movimento 5 stelle. Sono le persone che cambiano. Dispiace solo che, con la crisi di governo, tutti i decreti attuativi per la sicurezza del paese e delle forze dell'ordine non abbiano ancora trovato luce. I leader di una certa politica stiano tranquilli: ci penserà il Movimento 5 stelle", conclude Carlo Sibilia. (Com)