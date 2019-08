India: governatore Jammu e Kashmir difende restrizioni, respinta delegazione opposizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’articolo 370, in combinazione con l’articolo 35A, dal 1954 ha concesso ai residenti del Jammu un trattamento differenziato in materia di cittadinanza, proprietà immobiliari e diritti fondamentali. In virtù delle sue disposizioni, ai cittadini indiani di altri Stati è stato finora vietato di acquistare terreni o immobili nel Jammu e Kashmir, di stabilirvisi in modo definitivo o di lavorare per l’amministrazione locale. I Territori dell’Unione sono divisioni amministrative che, diversamente dagli Stati, che hanno governi propri, sono territori federali governati direttamente dal governo centrale. L’India attualmente ha 29 Stati (compreso il Jammu e Kashmir) e sette Territori dell’Unione, di cui due con assemblee legislative e cinque senza. (segue) (Inn)