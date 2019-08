Torino: Val Chisone, auto sbanda e uccide due motociclisti

- incidente mortale questa mattina alle 8,45 nel Torinese, sulla strada provinciale 23 del Sestriere, all’altezza della rotonda sulla circonvallazione per Villar Perosa, in Val Chisone. Una moto Bmw 1200 con in sella un uomo di 68 anni e una donna di 60 si è schiantata contro un'auto, una Fiat Panda. La macchina, con a bordo un ragazzo di 20 anni di Frossasco e la fidanzata di 19 anni di Cantalupa, aveva avuto uno sbandamento e, per cause in corso di accertamento, aveva improvvisamente invaso l'altra corsia, centrando la moto che viaggiava in direzione opposta. Per i due motociclisti, entrambi di Asti, non c'è stato nulla da fare: sono stati sbalzati fuori strada e sono morti sul posto, nonostante l’intervento dell’elisoccorso. I due ragazzi sulla Panda, non gravi, sono stati portati a all’ospedale di Pinerolo per le cure del caso. Accertamenti etilometrici e tossicologici in corso sul giovane alla guida. Procedono i carabinieri della stazione di Villar Perosa. (Rpi)