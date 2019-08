Viabilità: traffico sostenuto ma pochi disagi per il controesodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sala operativa Viabilità Italia è riunita per monitorare il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticità del traffico in occasione di questo fine settimana di rientri nelle città. Lo rende noto un comunicato in cui si sottolinea che in questa giornata, come da previsione, il traffico è sostenuto su alcune delle principali arterie autostradali ma più contenuto rispetto alla giornata di ieri 24 in cui si è registrato un traffico molto intenso per il rientro verso i grandi centri urbani. Non si sono poi registrate particolari criticità per lo sciopero nazionale del personale in servizio ai caselli, anche grazie ai servizi di presidio e di assistenza posti in essere dalle concessionarie, che hanno informato di volerle mantenere in serata per l’intera durata dello sciopero. Il personale in presidio presso le stazioni interessate dallo sciopero, si legge ancora nella nota, opererà per prevenire accodamenti o disagi, attivando tutte le misure necessarie per agevolare il deflusso dei veicoli. Saranno inoltre intensificati i servizi di vigilanza stradale in prossimità dei caselli autostradali interessati dallo sciopero del personale. Nella mattina di oggi sono stati registrati alcuni rallentamenti dovuti al traffico sulla A1, in direzione nord tra Parma e Fidenza e tra Orvieto e Valdichiana; sulla A2, in direzione nord tra Lagonegro nord e Polla e tra Eboli e Salerno; sulla A14, in direzione nord tra Cesena e Bivio A13 e tra Vasto sud e Lanciano; sulla A22, in direzione sud tra Bolzano sud e Affi; sempre sulla A22, in direzione nord, con 4 chilometri di coda tra Bressanone e Vipiteno; e sulla A30, in direzione nord tra Nola e l'allacciamento A1. (Com)