G7: Johnson, un anno troppo poco per accordo commerciale post-Brexit con Usa

- L’idea di realizzare un grande accordo commerciale con gli Stati Uniti a un anno dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, prevista per il prossimo 31 ottobre, potrebbe richiedere tempistiche più ampie. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson, durante una serie di interviste rilasciate ai media nazionali a margine del vertice del G7 attualmente in corso a Biarritz, in Francia. “Dire che ci vorranno anni ovviamente è eccessivo, ma un anno mi potrebbe essere un orizzonte temporale troppo ristretto”, ha detto Johnson, aggiungendo che si stanno rafforzando le possibilità di un accordo con Bruxelles relativamente alla Brexit. (segue) (Res)