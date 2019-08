Sanità Lazio: Ciacciarelli (FI), Zingaretti distrugge diritto a salute chiudendo 12 pronto soccorso

- ”Nel Lazio stiamo dicendo addio ad altri 12 pronto soccorso. Zingaretti sta facendo piazza pulita. Già siamo la Regione con meno punti di intervento rispetto alla popolazione residente, ci mancava solo questo”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, di Forza Italia- Laboratorio Lazio per il cambiamento. “Il nostro presidente latitante - aggiunge - sembra non leggere i rapporti sulla sanità che bocciano totalmente la sua gestione del settore. Il report reso noto pochi giorni fa dal Ministero della Salute, tanto per citare una fonte autorevole, mette a nudo, ancora una volta, le criticità di un sistema sanitario al collasso, quello firmato Zingaretti. Un bilancio negativissimo, da addebitare ad una gestione fallimentare da parte della giunta di centrosinistra. La cartina di tornasole sono le continue segnalazioni che ricevo da cittadini giustamente esasperati. Grazie a Zingaretti, siamo diventati il fanalino di coda del paese. Un biglietto da visita pessimo, anche in termini turistici, per una regione che, ricordiamocelo, contiene la capitale d'Italia". "Zingaretti - conclude Ciacciarelli - ha sbagliato tutto sulla sanità e questa per la sua giunta è l'ennesima bocciatura. Si vuole rendere conto che i cittadini sono in fuga dal Lazio alla ricerca di condizioni migliori in termini di qualità e accessibilità alle cure? Vogliamo ripensare o no la governance del sistema sanitario regionale?" (Com)